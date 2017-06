Werkenden krijgen nog maar 73 cent per verdiende euro, in 2013 vijf cent meer

Groeiende ongelijkheid

We worden met zijn allen steeds productiever, maar dat zien we slechts beperkt terug in de lonen hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS

De nieuwe cijfers komen op een politiek gevoelig moment. Vorige week bekritiseerden achtereenvolgens De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau en het Internationaal Monetair Fonds de magere loongroei in Nederland. Werkenden plukken volgens de gezaghebbende economische adviseurs te weinig de vruchten van de aantrekkende groei. Het resultaat is groeiende ongelijkheid.



Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS kan die ontwikkeling niet enkel toegeschreven worden aan de snelle opkomst van de ZZP'er. 'Dat is een typisch Nederlandse fenomeen. Maar wij zien de arbeidsinkomenquote in alle landen dalen. We worden met zijn allen steeds productiever, maar dat zien we slechts beperkt terug in de lonen. Helaas is Nederland daar geen uitzondering.'



Tegenover de slechts langzaam groeiende lonen staan recordwinsten. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte het Nederlandse bedrijfsleven, uitgezonderd de financiële sector, een brutowinst van 56,7 miljard euro. Dat is de hoogste kwartaalwinst ooit sinds het begin van de meting in 1999.