Wereldwijde bierconsumptie daalt met 1,8 procent: slechtste jaar sinds 2009

De ontnuchterende cijfers zijn afkomstig van de Britse organisatie International Wine and Spirits Research. In de vijf voorgaande jaren daalde de alcoholconsumptie ook al, maar langzamer. Vooral bier doet het beroerd. Met een daling van 1,8 procent was sprake van het slechtste jaar sinds 2009. De groei in China, de grootste afnemer wereldwijd, lijkt over haar hoogtepunt heen. Ook de verkoop in Rusland en Brazilië viel tegen. In Nederland steeg de bierconsumptie daarentegen licht naar 12 miljoen hectoliter, zo bleek eerder dit jaar al uit afzetcijfers van branchevereniging Nederlandse Brouwers. De kater voor de drankindustrie wordt verzacht door de gin-renaissance. Daarvan steeg de verkoop met 4 procent.