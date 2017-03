Werd deze huurder terecht uit haar woning gezet?

Waarover ging het geschil?

Een Rotterdamse woonde volgens haar buren al tijden bij haar dochter en niet in haar eigen maisonnette verderop in de straat. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam wilde daarom haar huurcontract laten ontbinden. In het contract staat namelijk dat zij verplicht is haar huurwoning te gebruiken als hoofdverblijf. Bovendien liep de vrouw 1.323 euro achter met de huur, en klaagden buurtgenoten over de stank van de verwaarloosde achtertuin. De rechter stelde Woonstad in het gelijk, waarna de vrouw in hoger beroep ging.