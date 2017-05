Weinig winst uit geraspte kaas voor Value8

Value8 investeert vooral in voedingsmiddelen (Kees, Eet Gemak), zorg (Kersten) en financiële dienstverlening (Amsterdam Gold, IEX). Precies voor de wettelijke deadline van 1 mei publiceerde het bedrijf zondagavond dat de nettowinst in 2016 is gedaald van 6,2 naar 2,4 miljoen euro. Na afschrijving van de goodwill resteert voor de aandeelhouders slechts acht ton.



De overigens nog niet door een accountant goedgekeurde cijfers worden door Value8 sterk positief aangezet. Dankzij die investeringen in nieuwe belangen is de omzet met 37 procent gestegen naar 346,1 miljoen euro. Value8 zegt dat het eigen vermogen is gestegen en het operationeel resultaat met zes ton is toegenomen tot 6,8 miljoen euro.

Value8 moest 2,2 miljoen euro afboeken op de verkoop van het belang in Prika, een producent van geraspte kaas