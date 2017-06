We verhuizen weer meer: Nederland kende in 2016 1,8 miljoen verhuizers

Sinds medio 2013 neemt het aantal verhuizers ieder jaar weer toe. Tussen 2008 en 2013 was er een dip te zien in de verhuiscijfers die te wijten valt aan de crisis op de woningmarkt die in 2008 uitbrak.



Ook dit jaar lijkt de toenemende trend door te zetten. In het eerste kwartaal van 2017 verhuisden ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor weer meer Nederlanders.



Opvallend is dat het aantal jonge verhuizers (17 tot 22 jaar) de afgelopen twee jaar is afgenomen. In 2016 daalde het met 16 duizend mensen naar 181 duizend verhuizers. Deze afname werd in 2015 ingezet, nadat in het jaar ervoor het nieuwe studiefinancieringsstelsel werd ingevoerd. De basisbeurs als gift is toen vervangen door een lening. Sindsdien zijn minder jongeren gaan studeren en meer jongeren thuis blijven wonen.