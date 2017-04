Wat te doen als de baas nieuwe monteurs meer betaalt?

Dilemma

Machinemonteur Jenny (54) is honkvast, maar vraagt zich af of dat qua verdiensten wel slim is. Ze werkt al negen jaar als monteur en supervisor bij een bedrijf dat complexe sorteermachines repareert. Haar salaris van 2.900 euro bruto per maand was nooit reden voor twijfel, tot haar baas nieuwe vacatures uitschreef.



Want wat bleek: nieuwe machinemonteurs wordt een salaris aangeboden dat tot wel 20 procent hoger ligt dan dat van Jenny. Is haar salaris nog redelijk, vraagt Jenny zich af. En wat kan zij doen om ook haar salaris een impuls te geven?