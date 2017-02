Wat doe ik tegen een onbegrijpelijke afboeking?

Wie graag per acceptgiro betaalt, kan nu toch bij de NS terecht

In uw geval is NS de afboekende partij. U heeft als vaste klant een doorlopende machtiging aan dit bedrijf afgegeven, dus het kan moeiteloos afboeken. Wilt u dat niet, dan moet u de machtiging intrekken. De NS is een bedrijf dat abonnementhouders tot automatische incasso dwingt, dus u moet dan voortaan reizen met een OV-chipkaart zonder gekoppeld abonnement en afzien van de OV-fiets.



Een paar jaar geleden was het onmogelijk om incasso's van de NS te storneren. De NS deed - ten onrechte - alsof er sprake was van eenmalige incasso waarvoor apart toestemming gegeven is. Inmiddels is het bedrijf klantvriendelijker geworden, blijkt uit de NS-Twitterpagina's. Wie graag per acceptgiro betaalt, kan nu toch bij de NS terecht, ook abonnementhouders. Het bedrijf is bereikbaar via Twitter, telefoon en mail.