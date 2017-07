Wat doe ik met een onverwachte incassobrief?

Het kan best zijn dat de rekening niet voor u bedoeld is. Of dat iemand een bestelling heeft gedaan en daarbij uw telefoonnummer of adres heeft opgegeven. Het is ook mogelijk dat u zich vergist, want het kan om een oude vordering gaan die u vergeten bent.



Ik heb zelf een half jaar geleden een keer een vreemde brief gekregen van een incassobureau. Dat bleek een bureau te zijn met een uitgebreide website en aangesloten bij de vereniging van incassobureaus, de NVI. Toen we de brief aan de telefoon bespraken, bleek al snel dat de meeste gegevens die het bureau had, niets met mij te maken hadden. Ze hadden een verkeerde voornaam, onjuiste geboortedatum et cetera. Ze hebben mijn melding onderzocht en me na twee dagen laten weten, dat ze de claim jegens mij introkken.



Zo gemakkelijk gaat het misschien niet altijd, maar sommige incassobureaus zijn wel voor rede vatbaar. De NVI behandelt ook klachten via de Raad van Toezicht van het Klachteninstituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten, het Kigid.

