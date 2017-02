Wat de leek moet weten over de mislukte overname van Unilever

Wat is een vijandige overname?

Het Amerikaanse concern Kraft Heinz heeft zondagavond het bod op Unilever ingetrokken. Hiermee is het kortste overnamegevecht in de geschiedenis van het bedrijfsleven al na drie dagen voorbij.

Een overname tegen de wil van het management. Dat wil zelfstandig blijven. Maar zoals bekend maken bij beursgenoteerde bedrijven de aandeelhouders uiteindelijk de dienst uit. Zij hebben de macht. En als een meerderheid van de aandeelhouders overstag gaat, kan het bedrijfsbestuur die niet tegenhouden. Via allerlei ingenieuze constructies, zogenoemde beschermingsmaatregelen, kan het zittende bestuur een vijandige overnamekandidaat het wel heel moeilijk maken. Zo hebben besturen soms het recht grote hoeveelheden aandelen te plaatsen bij bevriende stichtingen.



De vijandige overname is geen nieuw verschijnsel. Het is even oud als de beurs zelf. Meer dan honderd jaar geleden probeerde het Amerikaanse Standard Oil van de familie Rockefeller al het Nederlands-Britse Shell over te nemen. Dat kon toen nog tijdig een verdedigingslinie optrekken. Dat lukte ABN Amro in 2007 niet toen een bankentrio (Fortis, RBS en Santander) besloot een bod uit te brengen en het management onder leiding van Rijkman Groenink daar niet mee wilde instemmen. ABN Amro had zich toen niet goed beschermd. Nu is dat wel gedaan.