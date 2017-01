Waarom kan ik onze bankrekening niet opheffen?

Banken handelen het contact met hun klanten steeds vaker af via internet of het callcenter

In principe zou de bank best het spoor kunnen terugvinden, als iemand verhaal komt halen over een opgeheven zakelijke bankrekening. Dat is lastig en arbeidsintensief. Iedere bank eist daarom een tegenrekening bij het opheffen van een zakenrekening.



Uw muziekvereniging wil het saldo van de bankrekening overmaken naar een goed doel. Wat u kunt doen, is het volgende: u neemt de rol van vereffenaar op zich, ontvangt het saldo en wacht een paar maanden af. Als zich dan niemand heeft aangediend met een onbetaalde rekening of dubbel betaalde contributie, dan kan u het geld overmaken naar het beoogde goede doel.



En voor de volgende keer: treedt u toe tot het bestuur van een vereniging of stichting, bespreek dan vooraf wie de aansprakelijkheid bij de opheffing op zich neemt. Wie wordt de vereffenaar en tegen welke voorwaarden?



U heeft meer dan vijf keer hierover contact gehad met de Rabobank, telefonisch en per e-mail. Niemand kon het u blijkbaar goed uitleggen. Zo zijn de regels, zeggen ze. Teleurstellend. Banken handelen het contact met hun klanten steeds vaker af via internet of het callcenter. Deskundig personeel is ontslagen of gepromoveerd naar de afdelingen voor rijke particuliere of zakelijke klanten.



Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.