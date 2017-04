Waarom het betalingsverkeer nu vier dagen stilligt - en Europa daar (nog) niets aan doet

Het systeem van de ECB is op het oog geautomatiseerd, maar controle op de overboekingen is nog altijd mensenwerk

Het systeem van de ECB is op het oog geautomatiseerd, maar controle op de overboekingen is nog altijd mensenwerk. Toezichthouders en accountants houden het betaalverkeer en onregelmatigheden daarin in de gaten. Het systeem zou in theorie zonder toezicht kunnen, maar dat mag niet, zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. Hij vergelijkt het betalingsverkeer met een zelfsturende auto. 'Een Tesla mag niet zonder bestuurder de weg op mag, al zou het wel kunnen.'



De reden dat overmaken op werkdag Goede Vrijdag niet kan, komt door de locatie van de ECB, in Frankfurt dus. Goede Vrijdag is in Nederland geen officiële vrijdag, maar in Duitsland is dat wel zo, en dus zijn de bankmedewerkers vrij. Andersom kan op Nederlandse feestdagen als Koningsdag geld overgemaakt worden, terwijl de Nederlandse banken dicht zijn.