Waarom heb ik meer boetes met mijn nieuwe auto?

Ongeveer 40 procent van de verkeersboetes worden gegeven aan automobilisten die minder dan 5 kilometer per uur te hard hebben gereden. Dus als u net ietsje harder rijdt in uw nieuwe auto, is de kans groot dat u net de grens overschrijdt waarmee u ineens strafbaar bent.



U heeft het niet eens in de gaten. De snelheidsmeter in een oudere auto is soms trager afgesteld. U dacht dat u 125 kilometer per uur reed, maar de werkelijke snelheid was dan 120 of nog minder.

De snelheidsmeter in een oudere auto is soms trager afgesteld