Waarom Groningen gaat experimenteren met soepeler bijstandsregime

Wat is het probleem met het huidige bijstandsregime?

Wij willen dat ook mensen die nog geen betaald werken hebben meedoen

'Ik zie dat uitkeringsgerechtigden in een negatieve spiraal terechtkomen. Ze hebben weinig financiële ruimte om in zichzelf te investeren. Er is een stevig controleapparaat. In plaats van dat mensen vanuit de bijstand verder komen, zakken ze verder weg. Hun kansen op de arbeidsmarkt nemen af, ze verliezen sociale contacten en zelfrespect, hun welbevinden gaat achteruit. Dat is voor iedereen ongunstig.



'De afgelopen jaren hebben gemeenten heel veel geïnvesteerd in bijstandsgerechtigden met een relatief grote kans op werk. We weten nog te weinig over mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In het huidige regime is hun afstand tot de arbeidsmarkt eerder groter gemaakt dan kleiner.



'Wat wij willen, en dat is volgens mij breed gedragen, is dat kansen op werk worden vergroot en dat ook mensen die nog geen betaald werken hebben, meedoen. Het huidige regime is voor iedereen gelijk. Maar uiteindelijk zijn mensen niet gelijk. Dat verschil moeten we erkennen en maken, om na te gaan wat voor wie het beste werkt.



'Het gaat niet alleen om het losser maken van regels. Sommige uitkeringsgerechtigden hebben nu eenmaal meer begeleiding nodig. Veel anderen worden met controle niet geholpen. Dat disciplineren het meest effectief is, betwijfel ik zeer. Het gaat erom wat mensen zelf willen en kunnen.'