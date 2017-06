Waarom devaluaties steeds slechter werken?

De Britten zijn door de Brexit een stuk armer geworden in vergelijking met de landen in de eurozone, inclusief de Grieken en de Portugezen. Dat is merkbaar in de Britse winkels waar buitenlandse producten fors duurder zijn.



Britten moeten in vergelijking met drie maanden geleden nu 2,9 procent meer betalen voor hetzelfde mandje boodschappen in de supermarkt. 'Dat is 27 pond per gezin. Als dit zo doorzet zijn ze aan het einde van het jaar 119 pond meer kwijt', rekende het onderzoeksbureau Kantor deze week voor.