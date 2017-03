Waarom de Argentijnse president naar Nederland komt

Mauricio Macri gaat samen met Maxima op zoek naar inversteerders en het poldermodel

artikelVoor het eerst in bijna een kwart eeuw is een Argentijns president op staatsbezoek in Nederland. Mauricio Macri is naarstig op zoek naar investeerders, en vindt in landgenoot Máxima een ideale kruiwagen. De 58-jarige president verdiept zich tijdens het tweedaagse bezoek ook in het Nederlandse poldermodel. Geen overbodige luxe, want in eigen land groeit het verzet tegen zijn neoliberale beleid.