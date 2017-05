Waarom bijna de hele wereld vandaag vrij is, en wij niet

Amerikaanse arbeiders hebben echter maar één keer Labour Day daadwerkelijk op 1 mei gevierd. Toen het ultimatum verstreek zonder dat gehoor was gegeven aan de eis van de vakbonden, gingen in Chicago arbeiders massaal de straat op. Daarbij braken rellen uit waarbij enkele doden vielen.



Om een herhaling van het geweld te voorkomen, besloot de toenmalige president Cleveland de feestdag te verplaatsen naar de eerste maandag in september. Naast Nederland werkt iedereen in de VS morgen dus ook gewoon door, maar Amerikanen krijgen een compensatiedag.



In de rest van de wereld wordt de Dag van de Arbeid overigens niet altijd op 1 mei gevierd, zoals in Nederland en België. Maar als de feestdag niet op 1 mei georganiseerd wordt, dan vaak wel in de dagen die daarop volgen.