Vrijwilligers in bijstand mogen onkostenvergoeding krijgen van 150 euro per maand

Tot april krijgen mensen in de bijstand maximaal 95 euro per maand of 764 euro per jaar. Alleen als de gemeente bepaalt dat het werk helpt bij de reïntegratie op de arbeidsmarkt mag er nu al 1.500 euro per jaar verdiend worden. Vrijwilligers met een WW-uitkering of zonder uitkering hebben nu ook al recht op een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van maximaal 1.500 euro per jaar.



Vorig jaar stelde CDA-Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot in een initiatiefnota voor om de maximale vrijwilligersbijdrage voor iedereen gelijk te maken. Volgens de Kamerbrief noemt Bruins Slot de huidige regeling 'niet stimulerend'. Het verschil tussen de kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk dat helpt bij de re-integratie en vrijwilligerswerk dat daar niet bij helpt is bovendien 'vaak niet uit te leggen', volgens het Kamerlid. Klijnsma volgt het advies om de regels gelijk te maken nu op.

De timing riekt wel naar verkiezingsretoriek. Maar het is goed dat Klijnsma na vier jaar als staatssecretaris toch het roer omgooit Woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk