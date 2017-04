Vorig jaar staakten Nederlanders veel minder vaak

Vorig jaar hielden in totaal 11.000 werknemers 25 stakingen. Dat waren twee stakingen meer dan een jaar eerder. Personeel in de sectoren industrie en vervoer waren afgelopen jaar het vaakst aan het staken. Die bedrijfstakken waren goed voor acht acties. Daarbij gingen in de industrie de meeste arbeidsdagen verloren. Ook kreeg deze sector met 5000 stakers de meeste mensen op de been.



Vakbonden waren afgelopen jaar goed voor het uitroepen van ruim vier op de vijf stakingen. In 90 procent van de gevallen waren de bonden ook betrokken bij de onderhandelingen die tot het eind van de stakingen leidden, aldus het CBS.



Zes keer legden werknemers afgelopen jaar het werk neer omwille van een cao-conflict. Bij vier stakingen ging het om loon- of werktijdkwesties. De rest van de stakingen had verschillende oorzaken, waaronder een sociaal plan, verplaatsing van werk of de dreiging van ontslag.



Mariëtte Patijn, arbeidsvoorwaardencoördinator bij FNV stelt in een reactie: 'We hebben in 2016 minder lang hoeven staken om tot goede afspraken te komen met werkgevers, bijvoorbeeld bij Cargill, Solidus en in de havens. Ik zie dat ook als teken van onze kracht, want in 2015 moesten we vaak lang actie voeren.'