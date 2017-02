Voormalig IMF-baas Rato krijgt 4,5 jaar cel

Haar voorganger Dominique Strauss-Kahn (IMF-topman van 2007 tot 2011) had minder geluk. Hij moest zijn baan opgeven nadat hij was opgepakt vanwege vermeende aanranding van een kamermeisje in New York. Hij verbleef lange tijd in voorarrest maar werd uiteindelijk vrijgesproken omdat het kamermeisje door de rechtbank 'onvoldoende betrouwbaar werd geacht'. En daarna ging hij ook nog vrijuit na beschuldigingen over de organisatie van orgies met prostituees in Frankrijk. DSK verloor wel zijn reputatie en kansen op het presidentschap.



Met zijn voorganger Rodrigo Rato is het nog slechter afgelopen. Rato, die van 2004 tot 2007 de hoogste baas was van het IMF, werd vrijdag veroordeeld tot 4,5 jaar cel wegens verduistering. Hij zou met een creditcard van de bank waarvoor hij werkte allerlei privé-uitgaven hebben gedaan. Rato was van 2010 tot 2012 directeur van Bankia. Door het faillissement van deze bank verloren zo'n tweehonderdduizend rekeninghouders hun geld, vooral omdat ze op grote schaal pensioenreserves in bankaandelen hadden omgezet. Tijdens het onderzoek bleek dat 65 medewerkers via creditcards van de bank voor miljoenen aan luxegoederen hadden gekocht zonder daarover belasting te betalen.