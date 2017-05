Voor het eerst in jaren groeit aantal werknemersbanen sneller dan aantal zzp'ers

Zo'n 17 procent van degenen die vorig jaar met werken begonnen kregen een vaste baan, tegen 14 procent in 2015. In 2009 begon nog 31 procent van de nieuwelingen met een vast contract. Daarnaast stromen flexwerkers makkelijker door naar een vast contract. Ruim een op de drie werkenden die in 2008 een tijdelijk contract hadden, had drie jaar later een vaste baan. Dat percentage zakte tot 29 procent in 2015. Vorig jaar was hier weer een lichte stijging: naar 31 procent.



Hoewel het aantal flexibele banen nog steeds sneller stijgt dan het aantal vaste banen, zijn dit toch signalen dat bedrijven personeel weer aan zich willen binden, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. Veel werkgevers vinden vaste contracten te duur, bijvoorbeeld omdat ze twee jaar het salaris van een zieke werknemer moeten doorbetalen terwijl ze dan tegelijkertijd een vervanger moeten inhuren. En in sectoren als de ICT, de zorg en de bouw, waar het steeds moeilijker wordt personeel te vinden, stappen ook zzp'ers over naar werknemersbanen.