Volkswagen blijkt 'too big to fail'

Ondanks Dieselgate is Volkswagen (VW) nog steeds het best verkochte automerk van Nederland. En zelfs van de Verenigde Staten, waar het kwaad werd ontdekt.



Nergens worden multinationals zo genadeloos aan de schandpaal genageld als juist daar, in het bolwerk van het kapitalisme, waar de held van gisteren de desperado van vandaag is. Giganten als Enron, Worldcom en Lehman gingen in deze eeuw in een groot schandaal en onder. Vaak niet eens de directe kosten van de affaire, maar juist indirecte kosten (als imagoverlies) maken een bankroet onafwendbaar voor een bedrijf dat bedrog pleegt of sjoemelt met zijn boekhouding.