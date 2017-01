VolkerWessels loopt binnen en ASR doet zwaktebod

Winnaar: VolkerWessels

VolkerWessls maakt een klapper dankzij comeback op de beurs.



Toen hij als 14-jarige lts'er het timmerbedrijf van zijn vader instapte, werkten er drie man. Nu is Dik Wessels (70) de grootaandeelhouder en pater familias van het bouwbedrijf VolkerWessels, met vijftienduizend werknemers en een omzet van bijna 5 miljard per jaar. En wat belangrijker is: het is heel winstgevend. VolkerWessels is niet de mist ingegaan met de crisis in de bouw of met verkeerde calculaties zoals veel van de concurrenten. Wessels is met een vermogen van 3,3 miljard euro na Randstad-oprichter Frits Goldschmeding de rijkste man van Nederland die ook daadwerkelijk in Nederland woont.