Volgende regering mag besluiten over sluiting kolencentrales

Verkiezingen

Kamp schreef donderdag aan de Tweede Kamer dat de Urgenda-norm zelfs ruimschoots wordt gehaald. Mocht er toch een kink in de kabel komen, schrijft hij, dan kan alsnog worden bekeken of de Hemwegcentrale in Amsterdam dicht kan. Eigenaar Nuon wil dat graag, maar alleen als het kabinet met financiële compensatie komt.



De PvdA, die graag op milieugebied wil scoren in aanloop naar de verkiezingen, komt nu met een initiatiefwet om twee kolencentrales te sluiten: die in Amsterdam en de Amercentrale bij Geertruidenberg. Zelfs als de partij die initiatiefwet voor de Kamerverkiezingen indient, kan de Kamer er pas over stemmen na de verkiezingen, in de nieuwe samenstelling.