Vliegveld Lelystad kijgt nieuwe terminal en langere landingsbaan

Nadelig voor vogels

Niet alleen natuurbeschermers hebben bezwaren tegen de veranderingen op Lelystad Airport. Maandag doet de rechtbank Lelystad uitspraak in een kort geding van een forens uit Schoonhoven. Hij eist heropening van de grasbaan van het vliegveld. De man vloog volgens omroep Flevoland voor zijn werk vrijwel dagelijks met een microlight-vliegtuig naar Lelystad. De luchthaven heeft de grasbaan gesloten om plaats te maken voor de nieuwe terminal. Ook zou de combinatie van kleine toestellen met de grote luchtvaart te gevaarlijk zijn. Als de piloot het kort geding wint, kan de uitbreiding gewoon doorgaan, maar moet het vliegveld een andere plek zoeken voor de grasbaan.

De bezwaarmakers tegen de uitbreiding waren twee akkerbouwers die percelen vlakbij het vliegveld bezitten en de Vogelbescherming. De ene akkerbouwer protesteerde omdat op zijn akkers naderingsverlichting van de luchthaven moet komen, de andere is bang dat het vliegverkeer problemen voor zijn windturbine gaat veroorzaken. De Vogelbescherming vreest dat de omliggende natuurgebieden gevaar lopen door de groei van de luchthaven. Met name kiekendieven, een roofvogelsoort, zouden in de problemen komen. De Raad van State gaat daar niet in mee. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.



Schiphol is verheugd over de uitspraak. Die schept volgens het luchthavenbedrijf duidelijkheid over de ontwikkeling van Lelystad Airport tot de vakantieluchthaven van Nederland. 'Dit is positief nieuws voor de luchtvaartsector in Nederland', aldus een woordvoerder.



De Vogelbescherming is teleurgesteld maar ziet ook een lichtpunt. Een woordvoerder: 'Volgens de Raad van State blijkt uit gedegen onderzoek dat de uitbreiding niet nadelig is voor vogels in de Oostvaardersplassen. Dat betekent ook dat de luchthaven geen maatregelen kan nemen die dat wel zijn, zoals het verjagen van ganzen.'