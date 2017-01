Vleesvervanger mag van VVD geen 'vlees' heten

Vegetarische slager maakt 'gehackt' van kritiek CDA Het plantaardige gehakt van de Vegetarische Slager heet sinds 2012 'Gehackt'. De producent van populaire vleesvervangers heeft de namen van zijn vegetarische producten aangepast na protesten uit de vleessector en kamervragen van het CDA.

Aanleiding voor de Kamervragen die de VVD'ers dinsdag indienden, was een opmerking van de minister van Landbouw van de Duitse deelstaat Beieren, Christian Schmidt (CSU). Schmidt gaf eind december te kennen dat hij termen als vegetarische schnitzel en vega-curryworst wil verbieden voor vleesloze producten. Hij vindt dat de producenten van 'pseudo-vleesgerechten' nieuwe namen moeten verzinnen. Schmidts standpunt heeft vrijwel zeker te maken met zijn agrarische en industriële achterban, de houders van vleeskoeien en vleesfabrikanten. Beieren heeft een sterke landbouwsector.



'Een ridicuul voorstel', oordeelt de directeur van de Nederlandse Vegetariërsbond, Floris de Graad. 'Dit is bedoeld om de groei van vleesvervangers te beperken.' Volgens De Graad is minder vlees eten een Europese trend die volgt op een reeks voedselschandalen, zoals het nieuws dat er paardenvlees in supermarkten te vinden zou zijn. 'Hierdoor gaan meer mensen vegetarisch eten. Zeker in Duitsland, waar het percentage vegetariërs het hoogst ligt.'



Kamerlid Lodders benadrukt dat het geenszins de bedoeling was om het onderwerp zo groot te maken. 'We willen vooral voorkomen dat er misleidende termen op etiketten staan, om consumenten te beschermen.'