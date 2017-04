Versiertruc AkzoNobel maakt weinig indruk op aandeelhouders: koers stijgt minimaal

Chemietak

Het enige nieuwe dat AkzoNobel zijn aandeelhouders te melden had was dat de chemietak binnen een jaar wordt afgestoten. Onduidelijk blijft of de chemische tak als apart bedrijf naar de beurs gaat, of wordt doorverkocht. 'We willen het goed doen, we houden alle opties open', aldus topman Ton Büchner.



Om beleggers tegemoet te komen krikt de multinational zijn winstdoelstellingen op, gaat het in de kosten snijden en keert het dit jaar bij wijze van cadeautje aan de aandeelhouders 1,6 miljard euro meer dividend uit dan eerder beloofd. Met deze winstuitkering hoopt de multinational te voorkomen dat aandeelhouders vallen voor de charmes van de Amerikanen. Verf- en lakkenrivaal PPG biedt Akzo-beleggers 90 euro per aandeel, maar komt nog voor 1 juni met een nieuw en mogelijk nog aantrekkelijker overnamebod. Vanaf dat moment kunnen aandeelhouders hun stukken aan PPG verkopen.