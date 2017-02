Verkoop Opel aan Franse PSA in vergevorderd stadium

Zonder de negatieve gevolgen van de Brexit zouden we in 2016 break-even hebben bereikt Marry Barra, GM-topvrouw

Ook voor de komende periode ziet het niet goed uit. De val van het pond die volgde op het Britse besluit de Europese Unie te verlaten, maakte de Engelse tak in een klap 400 miljoen dollar minder waard. Ook verdient GM, dat in dollars rekent, minder aan de auto's die het op de Engelse markt verkoopt. Het is hierdoor onzeker of de twee fabrieken in Engeland zullen openblijven, waar Opel onder de merknaam Vauxhall opereert. General Motors zal op zijn beurt het Europese vasteland, waar verkopen en marges onder druk staan, vermoedelijk verlaten.



'Zonder de negatieve gevolgen van de Brexit zouden we in 2016 break-even hebben bereikt', zei GM-topvrouw Marry Barra bij de presentatie van de jaarcijfers. Daarin klonk door dat het Amerikaanse concern Opel binnenboord had gehouden als de Britten voor Europa hadden gestemd. Naast de Brexit worstelt Opel met hoge personeelskosten in Duitsland en felle concurrentie van Zuid-Koreaanse merken als Kia en Hyundai, die mikken op dezelfde kopersgroep.