Verkade schrapt opnieuw banen

Van Koninklijke Verkade tot Pladis

Het besluit tot sanering is in Zaandam genomen Directeur Dick Kuiper

Koninklijke Verkade (sinds 1886) is een van de bekendste bedrijven van Nederland. Begin vorige eeuw werkten er drieduizend mensen. De meisjes van Verkade - de inpaksters van de koeken - waren een begrip in Nederland. Verkade genoot bekendheid als producent van traditionele koekproducten als knappertjes, frou frou, café noir, sprits en nizza. Daarnaast werden chocoladerepen en letters gemaakt en beschuit.



Maar in de laatste jaren is veel geïnvesteerd in productvernieuwing. Verkade tracht zich continu aan de markt aan te passen en de toenemende vraag naar gezonde producten. Zo introduceerde het bedrijf vorig jaar Verkade Oergoed: een zoutje van oergranen dat verkrijgbaar is in exotische smaken: 'Quinoa, Boekweit & Rozemarijn' en 'Spelt, Amaranth & Sesamzaad'. Andere vernieuwende producten zijn de glutenvrije Oaties en Verkade Digestive pockets, nu het populairste koekje van de Zaanse fabrikant.



Verkade was tot 1990 een in Amsterdam genoteerd beursfonds. Daarna werd het opgekocht door het Britse United Biscuits dat twee jaar geleden weer werd overgenomen door de Turkse voedselgigant Ülker, een dochter van Yildiz Holding. Inmiddels wordt het bedrijf Pladis genoemd. Kuiper zegt echter dat het bedrijf het besluit tot sanering in Zaandam is genomen. 'We beseffen dat we het concurrerend moeten houden.'