Verbeter de wereld, ga werken bij een multinational

Paradigmaverschuiving (zelfst.nw., v.) [spreek uit: para'dixma verschuiving]: het moment wanneer de gebruikelijke of geaccepteerde manier van doen of denken over iets compleet verandert.



Het staat niet op de voorpagina's, is geen hoofdonderwerp bij talkshows, voert niet de boventoon in het politieke debat en was tot voor kort nauwelijks zichtbaar in reclames en persberichten. Maar wie oplet, ziet een allesveranderende golf aankomen - een die de huidige verkiezingsretoriek als hopeloos achterhaald ontmaskert.