Vastned loopt binnen, Shell heeft wat uit te leggen

De winnaar

Politiek idealisme en vastgoedbeheer gaan slecht samen. Maar bij winkelvastgoedbeheerder Vastned klonk toch een vleugje idealisme door. Deze week was bestuursvoorzitter Taco de Groot in Turkije. Bij terugkomst in Nederland meldde hij dat de negen winkelpanden in Istanbul waren verkocht aan private investeerders.Er resteerde zelfs een winst van 5,9 miljoen euro, hoewel er 'verrekt weinig animo is daar te kopen'.



Turkije is not the place to be. Het land is volgens De Groot de laatste vijf jaar minder liberaal geworden. En hoe mooi en kansrijk Istanbul ook is, daar moet je niet zijn.