Van bermgras tot strooizout

Gras? Is het echt effectief om dat in de wintermaanden op wegen te strooien? Jazeker. In gras zitten meerdere mineralen, zoals natrium en calcium, die het winterse wegdek minder glad kunnen maken. Hillebrand Breuker, projectleider van het strooigras-project van de Provincie Noord-Holland, kwam daar anderhalf jaar geleden achter toen hij zijn vingers in wat vers geperst grassap stak. Dat was in een zogeheten grasraffinage, waar Breuker wat gras had laten persen om te onderzoeken wat de provincie met gemaaid bermgras zou kunnen doen.