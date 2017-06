UWV bespaart 700 miljoen aan WW-uitkeringen door economisch herstel

De nieuwe raming is positiever dan de vorige financiële prognose in januari dit jaar en zorgt ervoor dat de vermogenspositie van de UWV-fondsen verder verbetert.



De werkloosheid daalt, net als het aantal faillissementen. Het aantal WW-uitkeringen zal in 2017 naar verwachting dan ook dalen van 412 duizend naar 351 duizend. In 2018 neemt dit aantal verder af naar 311 duizend. Voor 2017 gaat UWV uit van circa 710 miljoen euro lagere uitkeringslasten voor de WW dan in 2016. Voor 2018 is de verwachting een verdere daling met 670 miljoen euro.



Het UWV gaf afgelopen jaar 296 miljoen euro uit aan uitkeringen bij faillissementen. Deze uitgaven nemen in 2017 naar verwachting met ongeveer een kwart af tot 219 miljoen euro. Na het grote aantal faillissementen van begin vorig jaar, met name in de detailhandel, is dit een forse teruggang.