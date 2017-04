Unilever wil af van Brits-Nederlandse structuur. Wordt het 'Brexit' of 'Nexit'?

Feitelijk is er bij Unilever al langer geen sprake meer van twee hoofdkantoren Robert Jan Vos, ABN Amro

De mogelijke gevolgen voor Nederland zijn groot. Nu is Unilever nog een Nederlandse NV, met een hoofdkantoor aan de Rotterdamse Nassaukade en een notering op de Amsterdamse beurs. Een 'Nexit' kan dat alles doen verdwijnen. Demissionair minister Kamp van Economische Zaken kondigde gisteren aan te gaan praten met Unilever. 'Het is denkbaar dat het een Brits bedrijf wordt. Maar het is ook denkbaar dat het een Nederlands bedrijf wordt', zei de VVD'er tegenover BNR Nieuwsradio. Ook minister-president Rutte is betrokken bij de lobby.



Op het eerste gezicht lijkt het een gelopen race. Het zwaartepunt van de winstmachine van Unilever, persoonlijke verzorgingsproducten, ligt in Groot-Brittannië. Merken als Dove waren afgelopen jaar goed voor 38 procent van de omzet en 48 procent van de winst. Ondertussen valt de groei van de van oudsher 'Nederlandse' voedingstak tegen. Met het afstoten van de smeersels boet deze verder aan belang in binnen de multinational.



Het is niet de enige reden waarom analist Robert Jan Vos van ABN Amro het onwaarschijnlijk acht dat de keuze op Nederland valt. 'Feitelijk is er bij Unilever al langer geen sprake meer van twee hoofdkantoren. Van de leiding van het concern zitten nog maar twee mensen níét in Londen.'



Een verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam zou om die reden een drastische ommezwaai zijn. Een eventuele keuze voor Londen bevestigt slechts de bestaande situatie. Vos: 'In dat geval zul je echt geen stoet verhuiswagens van Rotterdam naar Londen zien rijden.'