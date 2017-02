Unilever weert zich tegen vijandige overname door Kraft Heinz

Unilever is een van de best tegen overnames beschermde beursfondsen. Driekwart van de aandelen die op de beurs zijn genoteerd zijn eigenlijk certificaten. Dit betekent dat het stemrecht berust bij een administratiekantoor: de Stichting Administratiekantoor Unilever. Voorzitter daarvan is Jacques Schraven, voormalig VNO-voorzitter en nu ook commissaris bij het door Tata overgenomen Hoogovens. Als commissaris van KPN verzette hij zich met hand en tand tegen een overname door Carlos Slim.



Andere bestuursleden zijn Paul Frentrop (voormalig NRC-redacteur en ABP-bestuurder, columnist en corporate governancedeskundige, die overigens niet wars is van vijandige overnames), Adriaan Nühn (ex Sara Lee/DE die ook ervaring heeft met grote overnames) en Carla M.S. Smits-Nusteling (ex-KPN). Zonder hun instemming heeft Kraft Heinz nauwelijks een kans Unilever tegen zijn zin over te nemen. Dat neemt niet weg dat zij in het belang van de aandeelhouders moeten handelen, en die kunnen hen onder grote druk zetten.