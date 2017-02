Unilever staat nu voor Brits-Nederlandse machtsstrijd

Verschillende idealen

Met de aasgieren doelde Dijsselbloem vooral ook op de hedgefondsen. Volgens gegevens van de Amerikaanse toezichthouders SEC heeft een reeks hedgefondsen een belang van bijna 7 procent in het concern. Zij hebben wat minder op met duurzaamheid en andere idealen voor een betere wereld dan de Nederlandse pensioenfondsen. Zij zijn ook minder enthousiast over de uitlatingen van Polman c.s. tijdens de vorige aandeelhoudersvergadering dat het bedrijf de cash zelf wil investeren in plaats van het aan inkoop van eigen aandelen te besteden.



Polman en zijn bestuurders zullen de komende tijd moeten kiezen of zij de Angelsaksische beleggers op hun wenken willen bedienen, of die op het vasteland van Europa voor wie duurzaamheid juist een belangrijke overweging is.



De Nederlanders zouden in het hoogste management committee en de board (de in het Angelsaksische recht zo machtige raad van commissarissen) niet het onderspit hoeven te delven. De board staat sinds vorig jaar onder voorzitterschap van de Nederlander Marijn Dekkers (ex-Bayer) en telt liefst vijf vrouwen, onder wie de Nederlandse hoogleraar Louise Fresco die de duurzaamheid moet bewaken. Maar uiteindelijk ligt de macht bij Unilever bij de aandeelhoudersvergadering.