Twintigers zijn de pineut: alle werkenden zijn meer gaan verdienen, behalve zij

De rekenmeesters van het CBS hebben weinig goed nieuws voor deze groep. In 1990 verdiende een huishouden met een twintiger als voornaamste kostwinner nog vrijwel hetzelfde als andere leeftijdsgroepen. Sindsdien zijn zij steeds meer uit de pas gaan lopen. Vooral in de laatst gemeten tien jaar - tussen 2004 en 2014 - is de kloof hard gegroeid.



In totaal bestaat de groep van werkende twintigers uit 890 duizend Nederlanders. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ziet meerdere verklaringen voor hun verslechterde inkomen. De crisis is er een van. 'Zeker de oudere twintigers van nu hebben hun eerste schreden op de arbeidsmarkt gezet toen de crisis op een dieptepunt was', zegt hij. 'Voor veel schoolverlaters was het moeilijk werk te vinden. En als ze dat al vonden, dan regelmatig onder hun niveau of tegen een lager salaris.'