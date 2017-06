Tsjernobyl, de haven van Rotterdam, maar ook uw pakketbezorger getroffen door wereldwijde hack

Hoewel de precieze werking nog onduidelijk is, is duidelijk dat het virus code heeft dat de computer laat crashen zodra het zich heeft genesteld in de pc. Als deze daarna opnieuw opstart, neemt de schadelijke software het besturingssysteem over en worden bestanden of de complete harde schijf versleuteld, en verschijnt een melding waarin losgeld wordt geëist.



In Nederland werd onder meer het Deense containerbedrijf Maersk getroffen. Computersystemen van dochter APM Terminals gingen plat, waardoor dinsdagmiddag een deel van de Rotterdamse haven stil kwam te liggen. Wereldwijd raakten veertien terminals van APM buiten gebruik. Ook zou geen communicatie meer mogelijk zijn met schepen van Maersk. Verder waren websites van het grootste containerbedrijf ter wereld onbereikbaar.



APM is een van de grootste terminals in Europa. Ongeveer een kwart van de containers in Rotterdam wordt door APM afgehandeld. Andere terminalbedrijven in de Rotterdamse haven zouden niet getroffen zijn door de hack. Als de storing langere tijd duurt, kunnen andere terminals het verkeer van Maersk tijdelijk overnemen. Dit gebeurt geregeld in geval van calamiteiten, zoals tijdens een recente storm.