Trump wil bouwoffertes voor muur al op 29 maart binnen hebben

700 aannemers hebben geïnformeerd, waarvan 20 bouwbedrijven een presentatie mogen geven

Voorlopig is 2,4 miljard dollar uitgetrokken voor de bouw. De uiteindelijke kosten worden door Trump zelf tussen de 10 en 12 miljard dollar geraamd. Maar experts noemden eerder bedragen van 20 tot 25 miljard dollar. De bouw is even uniek als gecompliceerd. Inmiddels hebben 700 aannemers geïnformeerd naar de voorwaarden. Van degenen die een bod doen, zullen 20 bouwbedrijven een tweeënhalf uur durende presentatie mogen gaan geven aan de Amerikaanse douane en grensbewakingsautoriteit. In mei moet de knoop worden doorgehakt. Trump heeft steeds gezegd de Mexicanen te willen laten meebetalen aan de bouw, maar die geven vooralsnog geen krimp. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray heeft bouwbedrijven uit dit land zelfs ontraden om mee te doen aan de aanbesteding. Juridisch kunnen ze niet worden tegengehouden, maar hij deed een beroep op hun geweten en nationaal gevoel. Eerder had een bestuursvoorzitter van de Mexicaanse bouwgigant Cemex gezegd wel een offerte te willen doen. Hij dacht heel concurrerend te zijn omdat de lonen in Mexico veel lager liggen dan die in de VS.