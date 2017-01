Trump spreekt achter gesloten deuren over omstreden miljardenfusie

Schijn van belangenverstrengeling

Trump sprak donderdag nog met de baas van kabelreus AT&T

Trump moet nog een nieuw hoofd benoemen van het bureau dat fusies en overnames beoordeelt, om te grote machtsconcentraties te voorkomen. Die benoeming is van belang voor het besluit over Bayer en Monsanto. Maar los van deze benoeming moet een president zich volgens deskundigen verre houden van concrete fusiegevallen, om zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Aanstaand president Trump ziet dat blijkbaar anders; hij sprak donderdag in de Trump Tower ook nog met Randall Stephenson, de baas van kabelreus AT&T. Die wil het mediaconcern Time Warner overnemen voor 85,4 miljard dollar



Trump twitterde direct na het bekend worden van de deal, half november, dat hij nooit toestemming zou geven voor deze machtsconcentratie in de media. Deze week haalde Trump vanwege de onthullingen over Russische spionage nog hard uit naar CNN, dat onderdeel is van Time Warner. Die uitval leidde weer tot speculaties over welke gevolgen de woede van de aanstaande president over de nieuwszender kan hebben voor de toestemming voor de overnameplannen. AT&T ontkende dat er met Trump specifiek is gesproken over de fusie. Het gesprek zou alleen over banen zijn gegaan.