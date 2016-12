Triomf voor Müller en Tsunakawa door het stof

Winnaar

Dat is orde op zaken stellen. Een jaar geleden zat Volkswagen AG (VW) nog in de diepste crisis van zijn bestaan en waren er zelfs vele deskundigen die dachten dat een van de meest succesvolle bedrijven gedoemd was ten onder te gaan.



Het dieselschandaal heeft VW veel geld gekost, maar het imago is er nauwelijks door beschadigd.



Het Handelsblatt meldde deze week dat VW met 10,2 miljoen stuks afgelopen jaar de grootste autoverkoper ter wereld is geworden. En dat in het jaar nadat de autofabrikant die zo lang stond voor Duitse degelijkheid onder vuur kwam te liggen toen bleek dat de emissieresultaten bij officiële tests in de VS kunstmatig laag waren gehouden met speciale sjoemelsoftware.