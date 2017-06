Treinreiziger heeft geen last van staking, wel van de hitte

VVMC-bestuurder Wim Eilert zegt dat er onder zijn vakbondsleden geen draagvlak is om te staken voor de belangen van winkel- en horecapersoneel dat zelf niet staakt. 'We hebben vandaag gezien dat de winkels gewoon open waren, terwijl het rijdend personeel actie voerde.' Daarnaast protesteert de FNV volgens de VVMC tegen een voldongen feit: de NS heeft zich al lang teruggetrokken uit het regionale spoornetwerk van met name Noord-Nederland.



De FNV noemt de staking niet mislukt. 'De bedoeling was niet NS of de reiziger schade te berokkenen, maar om een duidelijk signaal af te geven', zegt Van Dijk. Het was waarschijnlijk de enige actie deze week. Of nieuwe stakingen volgen, weet FNV niet.