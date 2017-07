Transparante De Vries voelt ongemak om ontbrekende accountantsverklaring

De voormalige directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) kijkt sowieso al terug op een beroerd 2016 en alle commotie over de uitblijvende accountantsverklaring draagt niet bij aan de stemming. In zijn nieuwjaarstoespraak citeerde De Vries voetballegende Johan Cruijff, en diens gouden tip staat een half jaar later nog steeds als een huis: 'Wie geschoren wordt in de hoek waar de klappen vallen, moet de gifbeker helemaal leegdrinken.'



Niettemin deed De Vries dinsdag toch maar een persbericht de deur uit, aangaande de prestaties van Value8 in de eerste jaarhelft van 2017. De beursgenoteerde belangen van het fonds zijn in die eerste zes maanden 'per saldo in waarde gestegen' ten opzichte van eind 2016, meldt het bericht. 'Wij willen transparant zijn', licht De Vries toe.