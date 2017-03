Traditionele snackbar verliest steeds meer terrein aan grote fastfoodketens

In de grote steden is de concurrentie van buitenlandse fastfoodketens ook het grootst

In de Randstad daalde het aantal snackbars in de afgelopen tien jaar het hardst. In de grote steden is de concurrentie van buitenlandse fastfoodketens ook het grootst. Steeds meer vinden hun weg naar Europa. Het Amerikaanse Five Guys Burgers and Fries opent binnenkort in Utrecht. In Drenthe, Flevoland en Zeeland steeg het aantal snackbars de laatste jaren juist.



Snackbars in de Randstad hebben concurrentie van ander gemaksvoedsel. 'Zowel supermarkten als fastfoodketens verkopen kant en klare makkelijke happen. Cafetaria's profiteren nog onvoldoende van de groei in gemaksvoeding, dus moeten zij hun formule aanpassen', zegt de woordvoerder van ProFri.



Hippe biologische frietspeciaalzaken waar groentechips en zoete aardappel frites op het menu staan zijn in opkomst, blijkt uit het rapport van Van Spronsen & Partners. Maar in kleinere dorpen blijft de lokale snackbar populair.