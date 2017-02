Toshiba-baas weg na debacle bij bouw van twee kerncentrales

Bestuurder

In december waarschuwde Toshiba al dat er miljarden moesten worden afgeboekt op de nucleaire divisie. Dat leidde tot grote zorgen bij beleggers over de financiën van het bedrijf. De koers van Toshiba ging hard omlaag, waardoor de afgelopen maanden bijna 7 miljard euro aan beurswaarde in rook opging.



Shiga stapt op als topman, maar hij blijft wel aan als bestuurder, aldus een verklaring van Toshiba. Het debacle bij het bedrijf komt voort uit de overname van het Amerikaanse CB&I Stone & Webster door Westinghouse. Dat is de nucleaire tak van Toshiba dat vooral bekend is als technologiebedrijf. Toezichthouders hebben vraagtekens gezet bij de manier waarop deze overname in de boeken is gezet. Toshiba ontkent iets fout te hebben gedaan. Maar het bedrijf kende al eerder een boekhoudschandaal, waarvan het net aan het herstellen was. Toen was er geknoeid met de cijfers om onrealistische doelen toch te halen.