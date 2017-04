Topman PPG roept overnameprooi AkzoNobel opnieuw op tot onderhandelingen

Akzo weigert tot dusver onderhandelingen aan te gaan met PPG, tot ergernis van veel aandeelhouders. McGarry stelt in de brief dat hij blijft geloven dat zowel PPG als Akzo voordeel zal behalen uit een fusie. Het is volgens de bestuursvoorzitter nu de hoogste tijd dat PPG en Akzo uitvoerig in overleg gaan over de zaak. Samen staan de twee bedrijven sterker, zo besluit McGarry de brief.



Verder stelt McGarry dat PPG goed heeft nagedacht over zorgen bij Akzo over onder meer werkgelegenheid, sociale plannen, investeringen en mededingingsbezwaren. Het bedrijf uit Pittsburgh heeft daar duidelijke antwoorden op, aldus de topman. Maar die toezeggingen kunnen alleen duidelijk worden gemaakt als PPG met Akzo in overleg treedt. PPG heeft volgens de topman een lange staat van dienst bij het succesvol uitvoeren van strategische deals.