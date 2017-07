Topinkomens stijgen minder snel, maar 'loonkloof' met werkvloer wordt groter

Verantwoording Het onderzoek is gebaseerd op de opgave van de beloning van de bestuursvoorzitters in de jaarverslagen van 114 bedrijven en instellingen over 2016. De beloning van opties en prestatieaandelen tellen pas mee als deze definitief zijn toegekend. Het onderzoek is uitgevoerd door Robin Dirker.

De best betaalde bestuursvoorzitter was vorig jaar opnieuw Nancy McKinstry van Wolters Kluwer. De Amerikaanse kreeg met 15,6 miljoen euro - waarvan ruim 12 miljoen in aandelen - nog twee ton meer dan een jaar eerder. De bonussen stegen vorig jaar met 3,8 procent. De hoogste (3,36 miljoen euro) was voor Heineken-baas Jean-Francois van Boxmeer. Het hoogste vaste salaris (1,66 miljoen euro) kreeg ING-topman Ralph Hamers.



De vaststelling dat de top er ondanks een bescheiden stijging méér op vooruit gaat dan de werkvloer, komt op een pikant moment. Instituten als De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau, die decennialang aandrongen op loonmatiging, pleiten nu voor hogere lonen. Dit omdat de beloning van de werknemers achterblijft bij de bloeiende economie en bedrijfswinsten. De FNV ziet de oplossing vooral in minder flex en de daarmee gepaard gaande onzekerheid voor werknemers, die de lonen drukt. 'Een vaste baan met voldoende uren en een fatsoenlijke beloning is het beste om de kloof te verkleinen', zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha in een reactie op het onderzoek van de Volkskrant.



