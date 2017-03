Topinkomens AEX stijgen gestaag, tot gemiddeld 5 miljoen euro

Zorgwekkend laag

ING voerde dat argument donderdag al aan om de stijging van het salaris van topman Ralph Hamers te rechtvaardigen. Zijn beloning van in totaal ruim 2,5 miljoen euro is internationaal gezien zorgwekkend laag, vinden de commissarissen van de grootste bank van Nederland. Vanwege de kritische publieke opinie krijgt Hamers er dit jaar 'maar' 3 procent bij. Vakbond CNV noemde de in totaal bijna 6 procent gestegen beloning van Hamers gisteren 'merkwaardig', omdat er 2.300 banen worden geschrapt bij ING. 'Waar is de menselijke maat gebleven?', aldus vakbondsbestuurder Ike Wiersinga. De FNV wijst erop dat het loon van Hamers net als vorig jaar veel sterker stijgt dan dat van het lagere bankpersoneel. Volgens de bond moet ING Hamers' salaris niet met dat van zijn buitenlandse collega's vergelijken, maar met dat van Nederlandse collega's als de topmannen van de Rabobank, ABN Amro of de Volksbank. In dat geval blijkt dat een beloningsachterstand van Hamers 'onzin' is.



Het intern vergelijken van de beloning - het salarisverschil tussen de top en de werkvloer - komt nog nauwelijks voor, constateert Eumedion verder. Het in het oog houden van de beloningsverschillen binnen het bedrijf is opgenomen in de nieuwe gedragscode voor bedrijven, die eind vorig jaar is gepresenteerd.



Het onderzoek werd uitgevoerd door Robin Dirker.