Topeconoom, Witte Huis-adviseur en hartstochtelijk roddelaar

'Iedereen wilde college geschiedenis van het economisch denken bij hem volgen', vertelt Esther-Mirjam Sent, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en PvdA-politica. 'Niet alleen omdat hij een belangrijke figuur in die geschiedenis was. Maar vooral omdat hij er zo heerlijk over kon roddelen. Als het over economen ging, dan vertelde hij ook met welke vrouw of man ze wat hadden gehad en bij welke vrouw of man ze waren weggelopen.'



Kenneth J. ('Ken') Arrow, die dinsdag op 95-jarige leeftijd overleed, wordt als een van de belangrijkste economen van de 20ste eeuw gezien.