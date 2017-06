Tom Tjaarda: de laatste der gentlemen-designers

Vorige week, op 1 juni, overleed, 82 jaar oud, de legendarische auto-ontwerper Tom Tjaarda. Schiet u nu verheugd in de versnelling 'Legendarisch? Tjaarda? Holland spreekt een woordje mee?', dan mag dat best, al is het maar omdat de autowereld tegenwoordig vergeven is van de Nederlandse topontwerpers.



Voluit heette hij Tjaarda van Starkenburg en al werd hij in autostad Detroit geboren, hij was de zoon van de Nederlander Jan Tjaarda van Starkenburg, die eenmaal geëmigreerd naar de VS onder de voornaam John óók al naam had gemaakt als auto-ontwerper.