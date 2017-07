Toezichthouder wil strafrechtelijk onderzoek naar sjoemelsoftware Fiat/Chrysler

Inmiddels is een software-update gemaakt die de uitstoot verlaagt

Fabrikanten houden echter hun eigen ideeën na op wat 'koud' is. Bij de Opel Mokka schakelen systemen bijvoorbeeld al af bij 18 graden Celsius, wat in de Nederlandse praktijk betekent dat ze vrijwel altijd uit staan. Doordat Opel heeft aangetoond dat de gebruikte schoonmaaktechnologie 'niet robuust' is, overtreedt het concern niet de Europese wet, ook al is de uitstoot van dit model vrijwel altijd veel hoger dan de laboratoriumtest waarop ze is toegelaten.



Ook voor modellen van Hyundai, Kia en Chevrolet hebben de fabrikanten afdoende verklaringen kunnen geven voor de soms zeer hoge uitstoot, stelt de RDW. Voor twee andere modellen van Suzuki (de SX4) en Jeep (de Wrangler) acht de toezichthouder de uitleg over het afschakelen van schoonmaaksystemen ook afdoende. Bij de eerder geteste Volvo XC90 bleek sprake van een defecte sensor, waardoor de uitstoot hoog was. Bij een hertest voldeed deze diesel aan de eisen.



Voor de Grand Cherokee en de Vitara hebben Fiat, Jeep en Suzuki geen bevredigende antwoorden kunnen geven op de vragen van de RDW. Voor de Grand Cherokee heeft Fiat inmiddels wel een software-update gemaakt die de uitstoot verlaagt. De update komt deze maand beschikbaar. Ook voor de Vitara is er zo'n update. De Jeep stoot na de update in de praktijk nog altijd veel meer uit dan in het lab, maar de verlaging is voldoende om hem in lijn met andere diesels te brengen.